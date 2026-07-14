Incidente all’alba e alcol-test a mattino inoltrato: processo per guida in stato di ebbrezza ma la difesa contesta i tempi di accertamento

MANTOVA Un caso di guida in stato di ebbrezza a dir poco anomalo è quello per il quale è in corso a Mantova un processo che vede imputata una donna poco più che 50enne residente in provincia. La peculiarità di questo caso è emersa nell’udienza dell’altro ieri con l’audizione dei testimoni. Secondo la difesa si tratterebbe di una sorta di caso di guida in stato di ebbrezza indotta. La vicenda risale al gennaio 2023, quando la donna, residente in provincia, mentre tornava a casa all’alba aveva avuto un piccolo incidente stradale. Uscita illesa dalla sua auto dopo essere finita contro un palo Telecom, era stata accompagnata a casa da un compaesano che vedendo l’auto incidentata si era fermato a darle una mano. Lì per riprendersi dallo spavento aveva bevuto un bicchierino di liquore. Più tardi quella stessa mattina si presentavano a casa sua i carabinieri, che avevano rinvenuto l’auto incidentata abbandonata. I militari avrebbero quindi intimato alla 50enne di seguirli con un proprio mezzo sul luogo dell’incidente. Nonostante le rimostranze della donna alla fine questa doveva cedere e dopo essersi fatta prestare l’auto dal proprio compagno era tornata sul luogo dell’incidente, dove era stata sottoposta ad alcol-test, nel quale era risultata positiva. A quel punto per lei scattava il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La 50enne aveva fatto ricorso dal giudice di pace che a suo tempo l’aveva accolto revocando il ritiro della patente. Ora è a processo per la parte penale del provvedimento. L’altro ieri in aula è stato sentito un carabiniere che ha spiegato che la donna era stata fatta tornare sul luogo in cui aveva avuto l’incidente per completare il verbale, ciò che rinforzerebbe la tesi della difesa, ovvero che lo stato di ebbrezza non solo le era stato contestato a diverso tempo dal fatto, ma che la donna sarebbe stata di fatto costretta a mettersi alla guida contro la propria volontà. Il prossimo 14 dicembre saranno chiamati a deporre altri testimoni e sarà sentita la stessa imputata.