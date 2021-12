Calcio Eccellenza – Bronzatti: “Gove, io ci credo. Ma niente drammi se retrocediamo”

GOVERNOLO Girone d’andata estremamente negativo per la Governolese, che domenica chiude a Rovato, in casa della vicecapolista, un 2021 avaro di soddisfazioni. «Sarà dura, ma ci proviamo – dice il presidente Fabio Bronzatti -. E’ un’annata difficile e avere solo 2 punti non fa certo piacere, anche perché avremmo meritato di più. Ma noi ci crederemo fino alla fine. Sono orgoglioso di essere alla guida di questa società, anche se i risultati in questa stagione non stanno arrivando. La società è sana e siamo tutti uniti, pronti a qualsiasi evenienza. Se retrocederemo, lavoreremo per risalire quanto prima. Tuttavia c’è ancora un girone di ritorno da giocare e io credo ancora ad una possibile rimonta». A fare da contraltare alla prima squadra, ci sono i giovani, che stanno ottenendo ottimi risultati: «Juniores e Allievi sono al top – dice Bronzatti – e noi vogliamo consolidare ancora di più la filiera delle giovanili».

Tornando all’Eccellenza, dopo la gara di domenica si valuterà serenamente come intervenire sul mercato: dopo gli arrivi di Bacchiega, Danza e Sanseverino: potrebbe approdare a Governolo un difensore. Richieste invece per alcuni Pirati come Belfanti, Sarti e Pernigotti. «Vedremo – dice Bronzatti – in ogni caso stiamo lavorando anche in prospettiva futura, e gli innesti dimostrano che non abbiamo intenzione di smobilitare. E’ già capitato di scendere di categoria, l’evenienza non ci spaventerebbe. Ora però dobbiamo pensare a chiudere al meglio l’andata: vogliamo dare filo da torcere al Rovato».