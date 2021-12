Pole Dance – La Smirnov Academy chiude un 2021 da record

Castelnuovo Asolano Stagione da incorniciare per la Smirnov Acrobatic Academy che con 22 ori, 14 argenti e 18 bronzi, oltre alla menzione speciale per altri 3 premi alla stessa Accademia, chiude il 2021 in bellezza. L’Italia e la provincia di Mantova hanno nella città di Asola (in particolare Castelnuovo), l’epicentro dell’Élite per la disciplina sportiva, che Carlotta Bonazzoli, art director e atleta mondiale, porta avanti da anni. Proprio lo scorso fine settimana a Torino si è chiuso l’anno agonistico della Smirnov Acrobatic Academy, con la consueta competizione targata Pole Earth, in cui ancora una volta, la squadra asolana si è distinta per numerosi podi e coreografie ricercate e originali. Ecco i nomi che hanno ottenuto il podio: Ilaria Rossetti – Woman Amateur Standard prima classificata; Francesca Lollio – Women Amateur Pro 3ª classificata; Lara Dal Bono – Master 40 2ª classificata; Luca Badinelli – Men Advanced 2º classificato; Benedetta Badinelli – Junior Adv. Semi Pro 11/14 2ª classificata; Beatrice Sarzi – Women Novice 3ª classificata; Viktoria Benak – Master 40+ Advanced 2ª classificata. In totale la squadra mantovana ha collezionato: un oro, quattro argenti e due bronzi.

Molti degli atleti partecipanti hanno fatto il passaggio obbligatorio nella Categoria di livello superiore in seguito ai recenti podi ottenuti al Pole Art Italy nel novembre scorso. Considerando le tempistiche ristrette tra le due gare, nonostante il livello superiore, sono state mantenute le stesse coreografie. Per tale ragione il piazzamento è più che buono. Carlotta Bonazzoli dichiara: «Sono orgogliosa non solo dei risultati, ma del costante comportamento delle mie atlete e atleti che hanno ottenuto risultati importanti per loro e per la squadra. Lavoro e costanza sono alla base della mia Accademia».