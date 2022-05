Calcio Eccellenza – Il Villafranca di Corghi è in Serie D

VILLAFRANCA (Vr) Un altro grande successo sportivo per il mantovano Paolo Corghi, che nel Veronese è una garanzia di successo.

Dopo aver centrato il salto in Eccellenza con il Garda qualche stagione fa, il tecnico virgiliano ha conquistato addirittura la Serie D alla guida del Villafranca. Un girone di Eccellenza, l’A, dominato con un record di 15 vittorie consecutive e mettendo in fila corazzate come Montecchio e Vigasio. I blaugrana veronesi si sono guadagnati il salto di categoria con un successo casalingo per 3-1 sul Giorgione nella poule promozione (sono due i posti garantiti in Veneto, per tre gironi).

Uomo del match l’ex Governolese Franco Ballarini che ha segnato la tripletta decisiva.

«Una bella e immensa soddisfazione avere centrato la promozione sul nostro terreno, davanti ai nostri tifosi: insieme abbiamo potuto festeggiare – racconta Corghi -. Vorrei elogiare la squadra perché in pochissimi giorni si è ricompattata dopo la sconfitta di domenica a Portogruaro. I miei ragazzi hanno affrontato con grinta, convinti e carichi la sfida col Giorgione. Sono contento per i ragazzi, la società, i tifosi. Se penso che qualche anno fa ero partito dalle giovanili, mi sembra tutto incredibile: dopo le soddisfazioni con il Garda, questo altro successo con il Villafranca».