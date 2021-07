Calcio Eccellenza – Castiglione, “prestiti” di lusso contro la Samp

CASTIGLIONE Ve lo avevamo anticipato, ora è certo: il Castiglione nell’amichevole di dopodomani a Ponte di Legno contro la Sampdoria (ore 17.30) avrà dei rinforzi di qualità per completare una rosa che registra numerose defezioni (alcuni giocatori ancora in ferie dopo il lungo impegno in campionato) e che deve essere puntellata sul mercato.

Diversi pure i rossoblù che saranno anche assenti per motivi di lavoro, come Fantoni, mentre Hassan dovrà effettuare in questi giorni una visita medica approfondita, prevista dal regolamento dopo la positività al Covid, e sarà dunque fuori causa.

Tra i giocatori che rinforzeranno la squadra aloisiana, ci saranno gli ex Salomoni, Russo ed Ekuban, che non faranno parte della rosa della stagione 2021/2022, oltre a giocatori molto conosciuti come il centrocampista Kamal, il difensore Mutti e l’attaccante Nicolò Lauricella. Quest’ultimo resta uno degli obiettivi di mercato della compagine dei mastini, che stanno aspettando anche la risposta di Gianmaria Valente, fortissimo attaccante del Castegnato: la squadra di patron Laudini avrebbe fatto un’offerta importante per l’attaccante viola, ovviamente richiestissimo dopo la stagione strepitosa in Eccellenza (ricordiamo ancora il poker che realizzò proprio nella gara giocata al Lusetti).

Una pedina di grandissimo livello, che resta un obiettivo concreto della squadra mercato di mister Manini (composta da Alessandro Capelli, Marco Avogadro e Livio Gallina): nonostante l’agguerrita concorrenza c’è anche il Castiglione sul pezzo più pregiato delle trattative. Un Casti deciso a ricostruire una rosa altamente competitiva anche dopo le tante partenze in questa finestra di mercato, con gli addii di numerosi atleti rappresentativi.