Pallavolo serie A3 – Scaltriti: “Gabbiano, ne usciremo più forti”

Mantova Al PalaRavizza di Pavia, contro il Garlasco, arriva la seconda sconfitta del Gabbiano in campionato. In cinque set e dopo due ore e mezza di battaglia, ma la formazione di Simone Serafini rimane saldamente al comando del Girone Bianco conquistando comunque un punto molto prezioso, in una situazione di emergenza senza due giocatori importanti. Sul 2-1 in suo favore, dopo aver perso il primo set, e 9-4 nel tie-break, è stata raggiunta e superata dai pavesi. Il rammarico rimane, ma non per questo bisogna fare drammi visto il percorso che i biancazzurri stanno facendo. In vista del rush finale e della Coppa Italia a inizio marzo, la parola d’ordine è recuperare Parolari e Novello, utili anche nelle sedute di allenamento. Non c’è preoccupazione per la forza mentale che il roster ha sempre dimostrato. E poi va dato atto a Garlasco, castigamatti di tutte le prime della classifica, di attraversare un ottimo momento e con il Gabbiano di non aver mai mollato. Dalle sconfitte, del resto molto onorevoli come questa, il Gabbiano deve ritornare più forte di prima e dimostrare ancora una volta la sua forza mentale oltre che quella sul campo. Del resto per la vittoria nel girone è ormai corsa a due con San Donà e sei punti di vantaggio sono un buon tesoretto. Fa i complimenti a Garlasco anche lo schiacciatore Riccardo Scaltriti, che rimane fiducioso per la parte finale della stagione: «Onore a Garlasco per il momento che sta attraversando dopo un inizio di campionato difficoltoso. Non ha mai mollato di un centimetro, soprattutto in difesa. In battuta ha trovato la partita migliore e la sua sfrontatezza è stata premiata con la vittoria. Potevamo forzare di più la battuta, ma siamo stati troppo conservativi e abbiamo perso qualche occasione, dove con un pizzico di cinismo, potevamo chiudere i conti specialmente sul 9-4 del tie-break. L’inerzia sembrava cambiare a nostro favore ma non abbiamo chiuso la pratica offrendo uno spiraglio dove Garlasco si è infilato per andare a vincere». Senza due giocatori è tutto più difficile… «Speriamo di contare presto a pieno regime su Novello e Parolari, ma niente alibi. Ripartiamo dalle cose positive di questa partita e con una mentalità vincente che nasce dalla consapevolezza dei nostri mezzi. In questo periodo le energie vanno centellinate. Preoccupato? No, non lo sono. Rimango molto fiducioso sul nostro cammino. La forza del gruppo è la grande abnegazione che ci mettiamo sempre ogni giorno, in palestra e in gara. Tutti sono sempre a disposizione della squadra e faremo tesoro di questa sconfitta. Ne usciremo più forti».

Sabato al PalaSguaitzer tutti a fare il tifo per il Gabbiano che ospita Mirandola, con fischio d’inizio alle ore 17. Ci avviciniamo al momento topico della stagione.

Sergio Martini