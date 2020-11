A Moglia arriva un libro sulla storia del municipio

MOGLIA – Il municipio di Moglia? Adesso diventa un libro. È infatti in dirittura d’arrivo la pubblicazione di un volume sulla storia dell’edificio di piazza Matteotti, dalla sua fondazione fino ai tragici eventi del maggio 2012, arrivando quindi alla sua attuale e moderna rinascita. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Simona Maretti, con lo scopo di documentare le tante vicissitudini, più o meno note, della sede municipale, definita una “testimonianza di resilienza, progettualità e rinascita, particolarmente importanti in tempi così difficili come quelli che stiamo nuovamente affrontando”. Il volume, la cui realizzazione è coordinata dal fotografo Gianni Bellesia, sarà anche arricchito da materiale fotografico, sia di repertorio che di quello più recente ma, soprattutto, darà la possibilità ai lettori di scoprire anche alcune curiosità sull’edificio che, incredibile ma vero, ha al suo interno molte storie interessanti da raccontare. Ad esempio, i mezzibusti realizzati dall’artista Pompeo Coppini, raffiguranti la madre Leandrina e il padre Giovanni, oggi nell’Ecomuseo delle Bonifiche, sono stati ritrovati dopo i primi rilevamenti in municipio, immediatamente successivi al terremoto di otto anni fa, letteralmente risparmiati dai crolli avvenuti. La pubblicazione comprenderà sia un libro che un dvd, che sarà possibile acquistare in alcuni punti vendita del paese.