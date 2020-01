Eccellenza C – Castiglione impatta col Valcalepio e ora è terzo

CASTIGLIONE – Si chiude in parità il big match di Eccellenza tra Castiglione e Valcalepio. Al “Lusetti” finisce 1-1: paradossalmente, considerando la vittoria del Telgate a Lumezzane, gli aloisiani, pur perdendo la seconda posizione, avvicinano di un ulteriore punticino la vetta. I bergamaschi dell’ex Delpiano creano qualcosa in più nella prima frazione e passano al 45’ con Lorenzi su assist di Sonzogni. Nella ripresa monologo dei padroni di casa che spingono fino al meritato pareggio che arriva con Zenga (65’), di nuovo a segno su calcio d’angolo dopo la rete della domenica precedente a Vobarno. La superiorità degli aloisiani termina al 70’, quando Carta viene espulso per doppia ammonizione. Il risultato non cambierà più: 1-1. La cronaca: al 23′ bel pallone di Murliki per Maccabiti, chiude con affanno la difesa bergamasca. Al 36′ il Valcalepio preme, ma è il Castiglione pericoloso in contropiede sull’asse Murliki-Mangili-Maccabiti, con quest’ultimo che sbaglia l’ultimo controllo e facilita l’uscita di Nodari. Due minuti dopo imbucata centrale degli ospiti con Lorenzi, che mette Sonzogni a tu per tu con Piccinardi: palla a lato di pochissimo. Al 45’ passa il Valcalepio, a ridosso del duplice fischio. Stavolta è Sonzogni a ricambiare l’assist di Lorenzi e a servirlo con un bel cross dalla trequarti, con l’attaccante che insacca in tuffo di testa. Nella ripresa al 48’ azione insistita del Castiglione da calcio d’angolo: Caccavale mette alto di pochissimo. Al 49’ chance prima per Maccabiti e poi per Mangili in pochi secondi: padroni di casa all’assalto. Al 63’ nuovo tentativo da fuori per Maccabiti: palla in calcio d’angolo. Al 65’ arriva il meritato pari del Castiglione: azione d’angolo e Zenga mette in rete. Al 70’ espulso Carta per doppia ammonizione: il Castiglione però non perde la verve, dato che al 77’ dà vita all’ultima occasione sull’asse Zenga-Maccabiti, con quest’ultimo che mette alto da buona posizione.