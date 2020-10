MANTOVA Ottobre è il mese della zucca e Mantova è una delle capitali di tale caratteristica produzione. Proprio in questa provincia fervono numerose iniziative per valorizzare questa specialitàconsquisite e tipiche preparazione gastronomiche offerte da ristoranti e feste popolari.

Verde Intesa e la produzione di zucche

Da inizio settembre a tutto marzo, i produttori lombardi dell’OP Verde Intesa di Goito (MN) sono impegnati a coltivare e commercializzare la zucca, nelle due varietà Delica (o Fiumiko) e Butternut (o Violina), le più richieste dal mercato.

Per il 2020 la produzione globale di zucca di Verde Intesa è stimata in circa 3.000 tonnellate su una superficie superiore agli 80 ettari. L’indice qualitativo finora è soddisfacente, come pure le rese produttive.

La Festa della Zucca da Nizzoli

A Villastrada, nella bassa Mantovana, da decenni si celebra il Mese della Zucca e dal momento che i suoi produttori forniscono la materia prima, quest’anno Verde Intesa ha deciso di “scendere in campo” e sostenere, dal 15 al 25 ottobre, la Festa della Zucca. Per questa decade, infatti, insieme al famoso ristorante di Arneo, Dario e Massimo Nizzoli di Villastrada (MN), promuove il consumo della prelibata cucurbitacea, invitando tutti a gustare un menù a base di zucca con “sorpresa”, naturalmente nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza anti-covid.

Un tradizionale appuntamento da non perdere, con un menù che parte dalle “Fantasie di Zucca” e prosegue con gli imperdibili Tortelli di Zucca e con la profumata Vellutata di Zucca al Tartufo per arrivare al Cotechino con Zucca e Verze in agrodolce, alla Tacchinella con Zucca al Formaggio piccante con Mostarda di Zucca e Mele. Si chiude con il dolce, ovviamente a base di zucca.

Il convegno del 17 ottobre

Nella giornata di sabato 17 ottobre, con inizio alle ore 20.00, il ristorante Nizzoli organizza un momento di approfondimento tecnico-scientifico sulla zucca su temi quali: le tecniche di coltivazione, raccolta e conservazione; la scelta delle migliori varietà in cucina; della zucca non si butta via niente ovvero il maiale dell’orto.

La sorpresa del Lambrusco Mantovano

Dal 15 al 25 ottobre, in occasione della Festa della Zucca, sponsorizzata Verde Intesa, tutti coloro che consumeranno il menù della zucca al ristorante da Nizzoli riceveranno in omaggio una esclusiva bottiglia di Lambrusco Mantovano firmata Nizzoli. Per riceverla sarà sufficiente consegnare al personale (o far vedere via tablet o smartphone) il voucher qui allegato. Si tratta di una iniziativa promossa da Verde Intesa in collaborazione con il ristorante Nizzoli. Gli sponsor sono l’azienda Andrea Morini di Viadana (MN), fornitore delle zucche, e RedFresh, fornitore del Lambrusco Mantovano. Oltre il regalo della bottiglia, il menu completo è stato fissato al prezzo convenzionato, bevande incluse.