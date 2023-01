Via Curtatone e Montanara a Suzzara: intervento da 200mila euro

SUZZARA – È stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori relativo all’intervento di completamento della pavimentazione di via Curtatone Montanara e il miglioramento della viabilità ciclopedonale, sia dal punto di vista funzionale che della sicurezza.

Per l’intervento sono stati stanziati complessivamente 200mila euro. La realizzazione del tratto che si collegherà con la pavimentazione esistente, posata con un primo intervento nel 2017, renderà accessibile via Curatone e Montanara partendo dall’incrocio con via Nievo e avverrà secondo i criteri previsti dalla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche e nel rispetto del codice della strada.

Questo intervento si va ad aggiungere ad altri due importanti interventi, quali i lavori di manutenzione straordinaria di diversi tratti della ciclopedonale di viale Virgilio, che ha previsto il rifacimento della pavimentazione di tutti i tratti ammalorati della pista sul lato destro, con percorrenza dal centro storico fino alla rotatoria sulla SP 62 della Cisa, per un investimento di 125mila euro da finanziamento statale, da poco completati. Si veda, inoltre, la futura realizzazione della pista ciclopedonale “San Colombano” che collegherà il capoluogo e la frazione di Riva di Suzzara, il cui progetto è stato presentato alla cittadinanza in un incontro pubblico dello scorso giugno.