A Spazio Te la presentazione del volume “Corami” con Augusto Morari

MANTOVA – Proseguono gli incontri allo Spazio Te inseriti nell’ambito del public program “Mantova: l’Arte di vivere”. Martedì 20 dicembre alle ore 17 si terrà la presentazione del volume “Corami” a cura di Augusto Morari. Esperto di apparati decorativi in cuoio e curatore della mostra “Le pareti delle meraviglie” allestita a Palazzo Te nella prima parte della stagione espositiva, Morari presenterà una preziosa sezione dell’ampia collezione di corami creata nel corso di un decennio dai fratelli William e Thomas Baroni. Un tempo molto in voga e oggi quasi del tutto perduti, i corami venivano utilizzati in particolari occasioni celebrative e nella quotidianità, disposti alle pareti tra l’ornamento della parte alta e il pavimento, sia con funzione pratica come isolante, sia per ostentare la ricchezza. L’incontro è a ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti.