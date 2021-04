Calcio Eccellenza – Ciccio Graziani al Campagnola, manca solo l’ufficialità

CAMPAGNOLA EMILIA Le voci erano diventate sempre più insistenti negli ultimi giorni, ora pare proprio che ci sia un accordo di massima: Gabriele Graziani sarà il nuovo allenatore del Campagnola, compagine reggiana ancora impegnata nell’Eccellenza. L’ex bomber de Mantova subentrerà a Stefano Dall’Asta.

Graziani, che nell’ultima stagione ha guidato gli Allievi Nazionali del Mantova, ha sempre tenuto una porta aperta per una nuova avventura alla guida di una prima squadra. La dirigenza reggiana gli darà dunque questa opportunità. Nei prossimi giorni potrebbe già esserci un annuncio ufficiale, poi sarà la volta di iniziare a programmare le nuova avventura nel campionato di Eccellenza, che i rosanero vogliono disputare da protagonisti.

Non è la prima volta che Gabriele Graziani allena in Emilia Romagna, nel 2017 (da settembre a novembre) è stato alla guida della Correggese in serie D, un’esperienza sfortunata per il tecnico e figlio d’arte. Dopo questa avventura, ne è seguita una, durata una stagione e mezzo, alla Governolese in Eccellenza, conclusa con una separazione nell’estate 2020. Poi il ritorno nei ranghi del suo grande amore, il Mantova, ripartendo dal settore giovanile, dove aveva già ottenuto buoni risultati. Dalle giovanili, infatti, era partita la sua avventura di tecnico nel 2013, dopo aver chiuso nella Castellana, in D, una meravigliosa carriera da calciatore.

Dopo l’inizio tra i baby, Graziani divenne vice di Ivan Javorcic, per poi subentrare successivamente a Luca Prina centrando una salvezza in C bella ma vana, poiché l’estate successiva l’allora Mantova Fc non si iscrisse, ripartendo dalla D.