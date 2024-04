I baby tuffatori della Mincio in evidenza nel trofeo di casa. Due ori per Lorenzo Mariotto

Mantova La gara in casa motiva i giovani tuffatori della Canottieri Mincio, che conquistano due ori con Lorenzo Mariotto, un argento e un bronzo nella prima prova interregionale di tuffi per la categoria esordienti C3 (2015-2016), disputata appunto alla Dugoni. Lorenzo Mariotto vince sia dal metro (con 143,5 punti) che nei 3 metri (126,15 punti). Nella gara dal metro Mattia Salgarolo chiude al 4° posto ad appena tre punti dal podio. Tanta esperienza per Giorgio Scandolara e Giulio Loreto, rispettivamente 16° e 17°.

Ludovica Berzoni è seconda nel trampolino da un metro, distanziata di soli 7,5 punti (132.15 contro 124.65) dalla vincitrice Shadi Carlomagno (Bergamo Tuffi). Nella stessa gara 9° posto per Micol Favari, 10ª Vittoria Mantella, 12ª Caterina Mantovani, 18ª Matilde Boninsegna, 19ª Martina Savoia e 20ª Ludovica Ghelzi. Nei 3 metri bronzo “argentato” per Caterina Mantovani, che vede sfuggire l’argento per appena 0,55 punti. Ludovica Berzoni è 6ª e Micol Favari 8ª. Molto soddisfatto l’allenatore della Cano, Francesco Priori.