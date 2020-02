Roverbella: lavoro come se piovesse, c’è l’incontro con Zalando

ROVERBELLA Un maxi polo logistico da mille dipendenti che apre i propri battenti in provincia di Verona, a un tiro di schioppo da Roverbella. Si tratta del maxi polo logistico di Zalando, che a dirla tutta ha già iniziato a lavorare da un paio di settimane. La sede? Nella vicina Nogarole Rocca, in provincia di Verona. In un momento come l’attuale, nel quale di certo i posti di lavoro a livello nazzionale e globale non abbondano, una così ampia offerta di posti non è cosa da poco. Anzi, è probabilmente un’opportunità che in molti potrebbero tentare di sfruttare.

E, proprio per questo motivo, l’amministrazione comunale di Roverbella ha organizzato un incontro di presentazione del polo logistico in collaborazione con l’azienda che gestirà il maxi hub di spedizione e gestione dei prodotti di Zalando. L’azienda in questione è la Fiege Logistics, che appunto gestisce il lavoro e le assunzioni a Nogarole Rocca. L’incontro si terrà giovedì 20 febbraio a partire dalle 20.45 nella sala convegni della bocciofila di Roverbella. Oltre all’amministrazione comunale, saranno presenti anche i responsabili del maxi hub di Nogarole Rocca. Intento dei promotori dell’appuntamento sarà quello in primo luogo di far conoscere tale nuova realtà economica. Inoltre nel corso della serata dai vari relatori saranno evidenziate le opportunità occupazionali offerte dal noto marchio tedesco di vendita online di abbigliamento e accessori.

Incontro simile si è svolto anche a Porto solamente una decina di giorni fa.