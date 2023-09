Calcio Eccellenza Coppa Italia – Il Castiglione domina e passa il turno anche grazie ai regali della Soresinese

Castiglione Il Castiglione soffre un po’ ma legittima la propria supremazia nella ripresa, piegando 3-1 la Soresinese. Adesso gli aloisiani affronteranno, nella partita del 18 ottobre, la corazzata Caronnese.

Pari e patta nel primo tempo, dove il Castiglione segna, ma sbaglia una quantità industriale di occasioni. I rossoblù, con la formazione sperimentale messa in campo da Esposito sfiorano il vantaggio già al 2’: doppia occasione per Guagnetti, che da corner prima impegna Ghidini con un colpo di testa, poi sulla ribattuta incoccia il palo esterno. Ribattono i cremonesi al 15’: Touete coglie il palo con un tirocross, deviato da Guagnetti, che si rivela essere piuttosto velenoso per Coffani. Ma gli aloisiani si salvano. Al 20’ rossoblù in vantaggio: sassata dalla distanza di Mangili, traversa piena e palla che torna in campo. Da pochi passi facile il tap in dell’accorrente Thomas Salvaterra per l’1-0.

Il Castiglione sfiora il raddoppio quattro minuti dopo, al termine di un’azione confusa propiziata da Omorogieva: tiro da fuori di Filippo Lauricella, si salva con una parata a terra Ghidini. Al 32’ è invece Nicolò Lauricella a cogliere un altro palo pieno, con la palla che però esce sul fondo. Ancora il Casti in pressione: al 39’ confusa azione da corner, e dopo un batti e ribatti in area piccola Guagnetti mette fuori. Di nuovo aloisiani all’arrembaggio un minuto più tardi: cross in mezzo di Filippo Lauricella, stacco di Mangili, Ghidini si salva smanacciando. Ma il pari della Soresinese arriva beffardo al 43’, e si concretizza al 43’, quando, servito da un cross proveniente dalla destra Lessa Locko prende d’infilata la retroguardia di casa e segna in tuffo: 1-1. Nella ripresa la fatica si fa sentire e accade molto meno. Prima chance dei padroni di casa: 49’ Pasotti con una veronica si libera di un difensore e tenta il pallonetto clamoroso che finisce alto di un soffio. Pericolosissima dal canto suo la Soresinese con Prandi, che da un calcio d’angolo sfrutta il ponte di Kamalu, ma da pochi passi spedisce sopra la traversa. Il Castiglione torna avanti alla mezzora della ripresa con un gentile omaggio degli ospiti: al 76’ Valotti entra in area dalla sinistra e calcia in porta senza troppe pretese. Ghidini smanaccia goffamente e Kamalu la infila sciaguratemente nella propria porta. All’82’ rigore contestato per la Soresinese. Dal dischetto tira Kamalu: alle stelle. Pochi minuti dopo a chiudere i conti è il subentrato Campagnari, che in area, di rapina sfrutta una palla recuperata da Corghi e infila Ghidini per il 3-1. Al 93’ sbaglia un’occasione faraonica Valotti, che non inquadra lo specchio solo davanti a Ghidini.