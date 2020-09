Mostra Toccafondo alla casa di Rigoletto

MANTOVA La mostra dal titolo “Melodramma” con i disegni dell’artista Gianluigi Toccafondo verrà inaugurata martedì 8 settembre, alle 18.30, nella Casa di Rigoletto di piazza Sordello. L’esposizione, a cura di Melania Gazzotti, raccoglie una selezione di bozzetti inediti realizzati dal pittore e illustratore Toccafondo per il Teatro dell’Opera di Roma. L’artista collabora dal 2014 con il teatro romano per il quale ha creato i manifesti delle ultime cinque stagioni di lirica e balletto.

“In mostra saranno presenti – spiegano gli organizzatori –, oltre a bellissime tavole in cui emerge tutta la magistrale capacità di sintesi delle forme e di uso espressivo del colore dell’artista, anche alcuni lavori video dalla grande potenza onirica”.

La mostra “Melodramma” sarà aperta al pubblico, fino al 3 ottobre, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Ingresso gratuito. Il progetto dell’esposizione è a cura dell’Organizzazione Flangini con la collaborazione del Comune di Mantova.