Calcio Eccellenza Coppa Italia – La Castellana è trafitta dalla cinica Offanenghese ed è fuori dalla Coppa

Offanengo Sogni infranti per la Castellana, che si arrende alla cinica Offanenghese e lascia il pass della Coppa Italia ai giallorossi cremaschi. La rimaneggiata compagine biancazzurra ha salutato quindi la manifestazione già ai gironi e potrà concentrarsi, d’ora in avanti sul campionato, dove dovrà conquistare la salvezza.

Buona partenza della squadra giallorossa che nei primi minuti si è resa pericolosa in tre occasioni in rapida successione con Parati, Bia e Fortunato. Al 25’ l’unico pericolo nel primo tempo per la squadra di casa, su una palla in area colpo di testa di Alessandro Azzini e risposta di Miori. Sul capovolgimento di fronte Parati è stato atterrato in area da Matallo: dal dischetto ha battuto Coita, Piolini ha respinto e l’attaccante ha ribattuto in rete. Al 32′ ancora il portiere di casa impegnato da un forte diagonale di Zanotti. A inizio ripresa la squadra allenata da Giovanni Arioli si è resa insidiosa con una conclusione da fuori di Crema, respinta con qualche affanno da Miori.

La risposta locale affidata a un diagonale di Facciolla controllato da Piolini. Nel finale la Castellana ha cercato il pareggio, ma il risultato non è cambiato e l’Offanenghese ha vinto, conquistando quindi il lasciapassare per gli ottavi di finale.