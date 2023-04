Nuoto sincronizzato – La Virgiliana Mantova apre le danze… acquatiche: ottimi risultati al Brixia Open

Mantova Con la Primavera si riapre la stagione di gare non agonistiche del nuoto sincronizzato mantovano. Sport intenso e formativo, da qualche anno in crescita nel nostro Paese, con risultati sempre soddisfacenti a livello internazionale. A Mantova, presso il centro natatorio “Dugoni”, è attiva ormai da una decina di anni la squadra della Virgiliana, allenata da Svetlana Ryapolova ed Eleonora Sassi, con atlete di età compresa tra i 6 e i 18 anni. In dicembre, nella vasca “Cialento” dell’impianto di Viale Montegrappa, il Saggio di Natale era stato l’occasione per aprire la stagione sportiva, ricominciando – per le piccole, principiando – a provare il gusto dell’esibizione, ritrovando amiche tornate in vasca per l’occasione e confrontandosi con alcune “ospiti” veronesi. Una bella festa, serena e divertente. Ora incominciano le competizioni, che si articoleranno nel corso di questa primavera.

Le danze (acquatiche) si sono aperte presso le Piscine “Lamarmora” di Brescia sabato 25 e domenica 26 marzo, con il 10° “Trofeo tutti ma proprio tutti in h2o – Brixia Open”, una competizione di un certo rilievo per il settore Propaganda, alla quale partecipano anche rappresentative internazionali. Quest’anno c’erano anche due squadre thailandesi, accanto alle quali un nutrito gruppo di società dal bacino lombardo e veneto si sono confrontate in esercizi di squadra, trio, duo e solo. Le atlete virgiliane hanno gareggiato nelle categorie Ragazze, Juniores e Assoluto.

Nell’edizione di quest’anno sono state stilate differenti classifiche per i livelli “International”, “Propaganda”, “Amatoriali” ed “Ex Ago”, valorizzando il respiro internazionale, ma praticando anche un reale confronto sportivo tra categorie alla pari. Non deludono mai la loro allenatrice, Svet, le sincronette virgiliane, sempre nei primi 10 posti della classifica Propaganda, spesso entro i primi cinque: un’apertura di stagione che lascia ben sperare. Emozionante l’oro nel Solo Assoluto di Agata Piva: un primo posto a podio (con corrispettivo argento nel ranking internazionale) raggiunto con un esercizio tecnicamente riuscito e intenso. 5° posto nel Solo Assoluto per Alessia Gravina; identico piazzamento nel Solo Juniores per Giada Valli e per il Duo Assoluto Piva-Valli; 7° il Duo Juniores Gravina-Valli. Settima anche la Squadra Assoluto (A. Gravina, V. Guizzardi, A. Longhini, G. Mastracchio, A. Piva, S. Rosa, G. Valli, C. Zera); nel Solo Ragazze, 10ª Carolina Zera e 26ª Greta Mastracchio, decimo anche il Trio Assoluto composto da Rosa, Guizzardi e Zera.

Ora le sincronette mantovane sono al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti: il Torneo Spring e Spring Open di San Marino, che si terrà il 22, 23 e 24 aprile prossimi, dove presenteranno esercizi Solo, Duo, Trio, Squadra e Libero combinato nelle categorie Assoluto, Juniores e Ragazze. La stessa compagine sarà impegnata il 7 maggio alla Piscina “Italcementi” di Bergamo per il 24° Trofeo Città di Bergamo e successivamente nel torneo veronese del 30 maggio. Si avvia infine a divenire un appuntamento periodico il Trofeo Uisp di nuoto sincronizzato a Isola della Scala (Vr): intitolato lo scorso anno “We are back underwater”, a questa seconda edizione, domenica 4 giugno, la Virgiliana Mantova parteciperà sia con le “grandi” allenate da Svetlana Ryapolova, sia con il folto gruppo delle “piccole” di Eleonora Sassi, che nello specifico presenteranno in questo appuntamento di inizio estate due esercizi di Duo, per le categorie Esordienti C ed Esordienti B. Con la consueta, bellissima gioia di stare in acqua.