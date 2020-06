Tennis tavolo paralimpico – Brunetti in festa: Brunelli e Bernardi promossi in A1

CASTEL GOFFREDO La Brunetti Castel Goffredo festeggia un altro traguardo, e un’altra promozione: la squadra paralimpica di A2 ha conquistato la serie A1. Michela Brunelli ed Elia Bernardi, alla prima stagione con il club castellano, erano partiti con l’obiettivo di salire subito di categoria e non hanno sbagliato. Sono tra gli azzurri più forti: Michela, tra l’altro, ha partecipato a tre edizioni delle Paralimpiadi, nel 2008 a Pechino (argento a squadre classe 1-3), nel 2012 a Londra e nel 2016 a Rio de Janeiro, e nel 2021 sarà a Tokyo. In più annovera un titolo mondiale a squadre. «In campionato non hanno mai perso – spiega il gm Franco Sciannimanico – e sono sempre stati in vetta. Dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, la Fitet ha deciso di premiare chi era davanti nei gironi e così abbiamo ottenuto la promozione in A1. Adesso la situazione è ancora complicata, ma vedremo in futuro se ci sarà la possibilità di aggiungere un altro atleta alla squadra per la massima serie. Avere un’A1 paralimpica è una soddisfazione per i nostri due alfieri, ma anche per la società. Vedremo per le Olimpiadi cosa potremo fare…». Elia e Michela giocano anche con i ragazzini della Brunetti nelle categorie minori. «Sono un esempio per i più piccoli e per tutto il club. La loro collaborazione è importante, tengono il gruppo unito e aiutano i più giovani ad avvicinarsi a questo sport».