Rally – Zorzi/Franzoni (Solferino) in grande spolvero al 1000 Miglia

SOLFERINO Il 1000 Miglia è un must del rallismo nazionale e non, con prove molto impegnative che creano un’atmosfera unica. Già la sola partecipazione è una vittoria. Nella sezione valevole per il Campionato Italiano l’equipaggio Zorzi-Franzoni, a bordo della potente Skoda Fabia Rally2, ha condotto una gara veloce, costante e priva di errori, portando a casa uno splendido 18esimo posto assoluto. Bianchi, alle note del veronese Strabello, ha chiuso in 15esima posizione di Rally4.

Nella gara riservata alla Coppa Italia, la voce grossa l’ha fatta la coppia Ponchiardi-Bertagnon che ha portato la propria Peugeot 208 R2b in seconda posizione di classe; sesti Zani-Treccani, mentre Cimarosti-Giovannone sono stati costretti al ritiro per panne elettrica. Dugaria-Reboldi hanno terminato decimi di categoria con la propria Renault Clio Rally5.

Il prossimo fine settimana sarà super impegnativo per la Solferino rally Pecso. Zorzi-Franzoni voleranno in Sardegna per correre il rally del Vermentino, a bordo della loro Peugeot 208 R2B. A Piacenza si correrà il Formula Driver valevole per il Campionato MSP al quale prenderanno parte Fuochi (Renault Clio Gr.A), Zanini (Citroen Saxo Kit), Merighetti (Peugeot 106 Kit) e Pelizzari (Peugeot 205 Rally). Sulla pista di Veronella, per la gara di Autocross valevole per il Trofeo Nord sempre presente l’Arnaldini Family (Alessandro, Sara, Elena e Mirko). Il copilota Fabio Treccani sarà al via del Rally Valle d’Aosta a fianco di Fabrizio Caveglia.