Calcio Eccellenza femminile – Casalmartino, affiliazione con l’Hellas

RONCOFERRARO Ufficiale l’affiliazione all’Hellas Verona del Casalmartino, formazione mantovana di Eccellenza Femminile, che dunque si lega ad un’importante partner di questa disciplina per allargare i propri orizzonti. «Siamo onorati di questo accordo – dice il direttore sportivo delle rossoverdi Marco Messina – l’Hellas è una realtà importante e ci ha ceduto cinque giocatrici in questa fase di mercato, di cui tre a titolo definitivo. Ci hanno cercato e siamo felici di poter collaborare». La filosofia del Casalmartino, improntata alla crescita del calcio femminile mantovano, è però quella di mantenere buoni rapporti di amicizia anche con diverse realtà sportive. «Vogliamo restare in contatto con tutte le società limitrofe, per aiutare le ragazze ad avere più scelte e dare loro maggiori possibilità, sposando progetti seri, duraturi e che diano loro la possibilità di migliorarsi e crescere come atlete – dice Messina -. Per questo i canali rimarranno aperti con le società vicine a noi, con le quali c’è stata una proficua collaborazione negli ultimi mesi».