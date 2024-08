Calcio Eccellenza femminile – Mantova Women forza 9… innesti all’inseguimento del sogno Serie C

Roncoferraro E’ partita ormai da qualche giorno, sui campi del Migliaretto, la preparazione del Mantova Women, che punta ad alzare l’asticella nel campionato di Eccellenza. A mercato chiuso è possibile fare un bilancio della campagna estiva: attivissimo il diesse Marco Messina, che ha portato a termine 9 operazioni in entrata, a fronte di 14 conferme e di una “promozione” dalle giovanili (Alice Zamboni). «La rosa è completa – dice il dirigente -, con 24 giocatrici abbiamo un organico in grado di potersela giocare al vertice». Le avversarie arrivano dal Bresciano: «Pro Palazzolo ed Erbusco sono le favorite – afferma Messina – poi ci siamo noi, la Doverese e il Como. Il livello si è alzato moltissimo, le bresciane le metto davanti perché hanno fatto degli instant team prendendo ragazze d’esperienza dalle categorie superiori. Il nostro progetto è diverso: stiamo costruendo anno dopo anno e vogliamo crescere con la nostra filosofia». Un progetto, quello del Mantova Women, che ha attirato anche ragazze da lontano, come Beatrice Clavario, una 2004 piemontese, ma proveniente dall’Aquila, oltre alla coetanea Martina Goretti, toscana, ex Orvieto e la pugliese Margherita Lombardi ex Trani, Inter e Pavia. La collaborazione con l’Hellas ha permesso di arrivare a Noemi Bissoli (2004) e Benedetta Zorzi (2005). Dal Fraore è arrivata Giulia Soncini (2002), dal Vicenza Sofia Bonotto (2003), dall’Oppeano Linda Menegazzi e dal 3team Brescia Giulia Romano (2003). Sabato prossimo primo test per le ragazze di mister Gemelli contro il Chievoverona di Eccellenza, poi quello col Vicenza di C. Test importanti per capire il livello di preparazione.