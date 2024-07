Pestato a sangue e rapinato per strada: la Polizia arresta il presunto aggressore

MANTOVA Nella notte di mercoledì 17 la Squadra Volante ha proceduto all’arresto di un cittadino tunisino per aver rapinato e pestato violentemente, insieme a 3 complici, un ragazzo di origini pakistane che stazionava di fronte la stazione ferroviaria di Mantova.

In particolare, a seguito di una segnalazione al 112 NUE, la volante intervenuta trovava la povera vittima che con le ultime forze rimaste si dirigeva verso i poliziotti indicando due soggetti che si stavano dando alla fuga, per poi accasciarsi a terra.

Gli operatori immediatamente si ponevano all’inseguimento e riuscivano a fermare uno di loro che, con non poche difficoltà, veniva accompagnato in Questura. Dai filmati emergeva un cruento pestaggio posto in essere da 4 ragazzi di origine extracomunitaria i quali, dopo aver strappato dalle mani il telefono alla vittima iniziavano ad aggredirlo con calci e pugni, impedendogli ogni via di fuga e rovistandogli nelle tasche anche quando si trovava steso a suolo.

Il ragazzo pakistano veniva trasportato al locale nosocomio e riportava svariate escoriazioni oltre la frattura del setto nasale.

Uno dei malviventi veniva quindi posto in stato di arresto per rapina aggravata in concorso e lesioni, l’altro, veniva invece rintracciato dagli agenti della Squadra Volante dopo attente ricerche e veniva denunciato per le medesime condotte.

Oggi si terrà l’udienza di convalida del GIP.