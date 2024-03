Calcio giovani – Mantova, irresistibile U17: battuta la regina Spal. Bene anche l’U15

MANTOVA L’unica vittoria del week-end, per quanto riguarda il settore giovanile biancorosso, è un’impresa di cui andar fieri. L’ha centrata l’Under 17 di mister Masiero, capace di battere 2-1 la capolista Spal. Un successo maturato in rimonta, dopo che i ferraresi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Samaritani al 33’. Il ribaltone nella ripresa, per merito di Pizzo su rigore al 52’ e di Santinato al 69’. Vale la pena citare i protagonisti della partita, a partire dall’undici titolare: Fratti, Storti, Zorzella, Pini, Giuffrida, Stambolliu, Santinato, Paci, Allushi, Pizzo, Baraldi. Sono subentrati: Cinetti, Turbati e Zannoni. A disposizione sono rimasti: Vicentini, Grandi, Pavesi, Malcisi e Fraccaroli. Con questo successo, il Mantova si consolida al quinto posto in classifica. Da rimarcare anche il 2-2, pure questo in rimonta, strappato sempre alla Spal dall’U15 di Nizzola: di Bouchari e Negri i gol biancorossi. Poca fortuna per l’U16 di Cuffa, battuta 2-1 in casa dall’Alessandria (Abdi l’autore del gol); e per l’U14 di Bertoni che ha perso 3-0 con l’Atalanta, facendosi comunque valere.