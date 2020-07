Calcio – Gli ex Mantova in vetrina: Pelliccioni vuole Ferrari a Rimini. De Respinis a Sesto, Anastasia al Fanfulla

MANTOVA L’ex direttore sportivo del Mantova Alfio Pelliccioni riparte dal Rimini, fresco di retrocessione in Serie D e con una nuova proprietà. Pelliccioni, che sembrava sul punto di tornare al Monopoli, ha accettato subito la sfida: riportare i romagnoli nel calcio professionistico, impresa che già gli era riuscita a Cesena. In attesa di scegliere l’allenatore, ha puntato gli occhi sull’attaccante ex Mantova Nicola Ferrari, che nell’ultima stagione ha segnato 12 gol con la Caratese. Piace anche Daniele Ferri Marini, ma la concorrenza del Trento è molto forte.

Un altro attaccante ex Mantova, Alessandro De Respinis, è stato invece ufficializzato dalla Pro Sesto, neopromossa in C. Torna tra i professionisti dopo tre anni nei dilettanti.

Da segnalare, infine, la partenza dal Mantova di Emanuele Anastasia, giunto in biancorosso nel mercato invernale. Resterà in Serie D e vestirà la maglia del Fanfulla.