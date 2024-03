Calcio dilettanti – “Zero titoli” in Regione per le squadre mantovane. E persino i play off sono a rischio

MANTOVA Rischia di essere una stagione davvero amara per i colori virgiliani, quella 2023/24 che vede una regular season agli sgoccioli. Le nostre portacolori quest’anno si sono dimostrate competitive “fino al confine”: non solo si rischia seriamente di non vincere nemmeno un campionato regionale, ma sono in fortissimo pericolo anche le qualificazioni ai play off in Eccellenza e Promozione, quelle sì ampiamente alla portata delle nostre formazioni. Partiamo dall’Eccellenza, dove Castiglione e Castellana non puntavano certo a vincere il girone C, ma se i goffredesi si sono risollevati con un girone di ritorno sin qui molto convincente, i mastini si sono infilati in una crisi difficile persino da descrivere: dopo il ko nel derby, che ha lasciato scorie importanti in casa rossoblù, specialmente a livello di squalifiche, la squadra non è sembrata più la stessa, anche riuscendo a vincere soltanto a Bedizzole all’ultimo secondo con una prodezza di Filippo Lauricella. La prova d’appello poteva essere il match di Rovato, contro una diretta concorrente. Ma dopo un primo tempo giocato alla grande (ma tanti sono stati pure gli errori), è arrivato il crollo: in cinque partite solo un punto. Troppo poco per cullare sogni di gloria, ora svaniti. Peccato anche per l’Asola, che ora dovrà sbagliare il meno possibile nel rush finale: la sconfitta col Vobarno e il contemporaneo successo del Cellatica con la Vighenzi, mettono momentaneamente fuori i biancorossi dagli spareggi. Un paio di battute a vuoto anche per il Marmirolo, che ha l’alibi di numerose assenze nelle ultime settimane.

In Prima Categoria le speranze sono riposte nella rincorsa della Poggese, a -5 da una Verolese che dopo il cambio in panchina sbaglia veramente poco o nulla (peccato, perché sia il team di Galantini che la Sere erano arrivati ad agguantare i bresciani), e nel percorso in Coppa dello Sporting, domani atteso dall’importantissima gara di ritorno della semifinale con il Badalasco. Alzare il trofeo significherebbe un ripescaggio molto probabile. Altrimenti sarà lotteria play off, con tante mantovane in lizza, e una montagna da scalare per il ripescaggio. A parziale consolazione ci sono i probabili successi delle “minors” nei tornei delle altre province: il Sermide è vicinissimo a vincere la Terza B di Modena, Piccola Atene e Rapid Olimpia si contendono il titolo nella Terza cremonese.