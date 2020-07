Pugilato – Il 13 novembre alla “Boni” torna la grande boxe

MANTOVA La riunione di pugilato del 20 marzo alla Gp Arena, con in palio un doppio titolo italiano e rinviata per l’emergenza Coronavirus, si terrà venerdì 13 novembre alla palestra Boni. Gli incontri in programma sono quelli tra il campione italiano dei pesi superleggeri Arblin Kaba (Francesco Ventura – 12v) e lo sfidante ufficiale Luciano Randazzo (Graziano Loreni – 14v3s3p) e tra il campione italiano dei pesi welter Tobia Giuseppe Loriga (Francesco Ventura 31v8s3p) e lo sfidante ufficiale Dario Socci (Pug. Salernitana – 12v5s2p). Organizza la Boxe Loreni assieme al promoter Francesco Ventura e alla Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna. Sembrava, viste anche le regole ferree sulla sicurezza, che fosse difficile tornare in tempi brevi a organizzare delle manifestazioni di pugilato qui da noi, e invece a novembre si riparte. «Ci stiamo già muovendo – spiega Falavigna – con Ventura e la Boxe Loreni e adesso vediamo come imbastire la kermesse, per tornare anche noi nei ranghi e ospitare a Mantova i match che mettevano in palio i due titoli italiani previsti a marzo. Una bella soddisfazione e speriamo che il Comune ci sostenga, ma è sempre stato così. Ci sarà il sottoclou dei dilettanti? Adesso è difficile dirlo, con tutte le solite problematiche. A settembre magari ci saranno novità e decideremo in vista di novembre come procedere. Al momento, come si vede, è la boxe professionistica che si sta muovendo. Per i dilettanti è complicato: in base all’ultimo protocollo di metà luglio, per fare un esempio, si dovrebbe provvedere a fare i test seriologici ai ragazzi. E’ impegnativo. Al momento il pubblico non è previsto, ma andare a novembre, così come si sta cercando di aprire gli stadi a settembre, potrebbe cambiare qualcosa e per uno spazio come la “Boni”, che può contenere 300 persone, potrebbe andare bene, dico io, anche una cinquantina di spettatori. Mantova negli ultimi anni ha ospitato diversi eventi e nel panorama nazionale ormai è conosciuta. Ha carisma ed è apprezzata per la sua organizzazione. E questo per noi è una bella soddisfazione».