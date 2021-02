Calcio – La Primavera del Mantova di nuovo in campo dopo 4 mesi

BRESCIA La Primavera del Mantova è tornata in campo a quattro mesi di distanza dall’ultimo match disputato. È accaduto ieri al centro sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia, per un’amichevole contro la FeralpiSalò. Il risultato è stato negativo: 5-0 per i gardesani. Ma la partita è servita ai baby biancorossi per mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato di Primavera 3. L’appuntamento è per sabato prossimo a Podenzano (ore 14.30) contro il Piacenza. Il campionato riparte da dove si era fermato, ovvero dalla seconda giornata. Nell’unica partita disputata, i biancorossi allenati da Matias Cuffa avevano pareggiato 0-0 a Villimpenta contro il Carpi.

Tornando all’amichevole di ieri, questa la formazione schierata dal tecnico argentino: Gecchele (64’ Napoli), Lampugnani, Cortese (64’ Sanogo), Rubino, Crema, Ghirardini, Nappi, Caramaschi (46’ Pignatti), Scalea (46’ Sogliani), Cericola (46’ Malavasi), Marini.