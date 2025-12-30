Natale in caserma a Borgo Mantovano per due giovani visitatori romeni

BORGO MANTOVANO – Mattinata speciale per i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano che, il giorno di Natale, hanno accolto una famiglia residente in Romania, in visita a parenti nel Mantovano, giunta in caserma solo per porgere gli auguri. Protagonisti George e Mihail, due fratellini di quasi 9 anni, grandi appassionati dell’Arma. I militari hanno accompagnato i bambini in una visita alla Stazione, spiegando loro funzioni, mezzi e tecnologie in uso, tra cui il sistema SPIS. La visita si è conclusa con una foto ricordo e la consegna del calendario storico 2026, regalando ai piccoli ospiti l’emozione di sentirsi Carabinieri per un giorno.