Calcio serie B – Festa non è incedibile, Galuppini al passo d’addio. L’Arezzo su Majer

Mantova Che il Mantova sia intenzionato a cambiare tanto in gennaio, è assodato. Potrebbero esserci anche addii eccellenti. Il capitano Marco Festa ha il contratto in scadenza a giugno e pare non sia ritenuto incedibile dalla nuova dirigenza biancorossa. Un altro baluardo dell’Acm che sta riflettendo sul suo futuro è Simone Trimboli, legato al Mantova fino al 2027 ma seguito con interesse da svariati club, su tutti il Modena. Chi quasi sicuramente saluterà viale Te è Francesco Galuppini. Da quest’estate il suo nome è stato accostato all’Union Brescia, caldeggiato dall’allenatore Diana che però nel frattempo è stato esonerato. Più che l’Union, quindi, sono altri i club sulle tracce dell’attaccante, tutti di Serie C: Arezzo, Catania e Salernitana tra questi. In uscita c’è anche Zan Majer, a meno di un rilancio clamoroso in maglia biancorossa. È sempre l’Arezzo (dove milita l’ex capitano virgiliano Guccione) ad essersi fatto avanti in maniera più convincente. Su Antonio Fiori ci sarebbe il Frosinone, su Cristiano Bani il Sudtirol.

Come vi abbiamo riportato nell’edizione di ieri, sono parecchi gli obiettivi in entrata, in tutti i reparti. In attesa di sviluppi su Festa, in difesa piacciono Federico Ceccherini (’92) della Cremonese e Ahmed Sidibè (’02) del Venezia. A centrocampo si punta su un pezzo grosso: Mattia Valoti (’93) della Cremonese, che però ha parecchio mercato. Piace anche il nazionale svizzero Alessandro Romano (’06) della Roma. In attacco fari sugli esterni Tjas Begic (’03) del Parma e la rivelazione Giovanni Bruzzaniti (’00) del Pineto.