Rugby Top 10 – Derby col Calvisano: il Viadana punta al tris

VIADANA Nuovo derby per il Rugby Viadana a caccia della terza vittoria di fila. La tredicesima giornata del Campionato Top 10 va in scena oggi alle ore 15 al Pata Stadium di Calvisano.

L’incontro, visibile in diretta streaming Facebook sulla pagina ufficiale Rugby Viadana 1970 e sul canale YouTube della Federazione Italiana Rugby, sarà arbitrato da Gnecchi (Brescia), coadiuvato dai giudici di linea Chirnoaga (Roma) e D’Elia (Bari). Il quarto uomo sarà Marrazzo (Modena).

«Questo derby per noi è una partita molto speciale – commenta il capo allenatore German Fernandez – Lo affrontiamo con grande responsabilità e proseguiamo sulla strada della crescita. Queste partite importanti ci mettono in una situazione scomoda, che sono proprio quelle in cui si ottiene la crescita. Siamo in un momento della stagione in cui alcuni giocatori iniziano ad accumulare minuti, quindi dobbiamo fare un lavoro di rotazione strategica e pensare bene a come assemblare la squadra per ogni partita».

Non saranno disponibili per infortunio: Mateu, Sassi e Quintieri. La squadra di Fernandez ha inflitto la prima sconfitta della stagione ai bresciani, che sono a caccia della vendetta per il passo falso dell’andata.

«E’ una partita difficile, come lo sono tutti i derby – ha dichiarato l’allenatore del Calvisano Gianluca Guidi – Viadana viene da una serie di ottime partite ed è sulle ali dell’entusiasmo di un gioco brillante derivato da un rugby d’attacco ben congegnato e spesso molto efficace. Dovremo tradurre, meglio di quanto fatto nella partita dell’andata, la nostra superiorità degli avanti in punti, cercando di mettere in atto una difesa più attenta e accorta, rispetto a quanto visto allo Zaffanella».

Otre all’Amatori Milano (13 scudetti tra 1930 e il 1946) sono il Rugby Calvisano (7 titoli) e il Rugby Viadana (uno) le uniche squadre lombarde ad essere state campioni d’Italia. Nate ambedue nel 1970, le due società hanno vissuto negli ultimi venti anni una rivalità sportiva molto forte ed ogni partita tra loro ha sempre un valore ed uno stimolo che va oltre la posta reale in palio.