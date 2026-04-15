Calcio Promozione – Fuscaldo: “Governolese, che sprint! Ora l’ultimo sforzo”

GOVERNOLO In pochissimi, a fine febbrario, avrebbero pensato di scommettere sulla salvezza diretta della Governolese. Ma il calcio è bello proprio perchè può sempre riservare sorprese. Grazie ad una seconda metà di girone di ritorno da urlo, i Pirati del Mincio hanno ribaltato le quote, issandosi fuori dalla zona calda e diventando totalmente padroni del loro destino. In virtù della bella vittoria conquistata domenica sul campo del fanalino Pumenengo (terza di fila e sesto risultato utile consecutivo), la squadra di mister Manzini è infatti a una sola vittoria dalla salvezza matematica, quando mancano due giornate alla fine del campionato.

La rete del definitivo 2-0 ai danni dei bergamaschi porta la firma di Samuele Fuscaldo. «Per noi era una gara importantissima – sottolinea il centrocampista rossoblù -. Avendo sempre meno partite da giocare, ognuna diventa decisiva. Anche se affrontavamo l’ultima in classifica, sapevamo che ci attendevano delle insidie, soprattutto perchè potevamo sottovalutare l’impegno. Forti di una grande condizione fisica e mentale, abbiamo portato a casa il risultato pieno. Per quanto mi riguarda, sono entusiasta di aver lasciato il segno con un gol». I Pirati, come dicevamo, sono imbattuti nelle ultime 6 giornate, in cui hanno raccolto ben 14 punti e si sono tirati fuori dai guai. «Dopo il ko col San Pancrazio, qualcosa è scattato dentro di noi – racconta Samuele -. Siamo consapevoli di non meritare la classifica che abbiamo ma tra demeriti nostri e sfortuna, abbiamo perso davvero tanti punti per strada. Conosciamo però le nostre qualità e il mister ci ha aiutato a tirarle fuori. A fare il resto è stata la pressione: un mese fa eravamo al 100% ai play out, dovevamo cambiare qualcosa per forza. Abbiamo dimostrato sul campo di valere questa categoria». Contro il Castrezzato ai rossoblù potrebbe bastare anche un pareggio per far partire la festa (ma lo Sporting dovrebbe battere l’Orsa): «Domenica sarà difficile, loro hanno 2 punti meno di noi e saranno molto agguerriti – osserva il centrocampista – noi però vogliamo salvarci subito, senza arrivare all’ultima giornata col dubbio. Daremo tutto per poi celebrare la salvezza davanti ai nostri tifosi». In attesa del verdetto, è già ora dei primi bilanci: «È stata una stagione travagliata, piena di problemi. L’obiettivo era però la salvezza, e siamo davvero vicini. Dal punto di vista personale sono contento. Potevamo fare di più, ma ho giocato tante partite e segnato gol che hanno sempre portato punti. Ora chiudiamo in bellezza».