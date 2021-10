Calcio Prima Categoria – Il Marmirolo vince a tavolino. Su mister Bizzoccoli inchiesta Figc

MARMIROLO Sconfitta per 0-3 a tavolino ai danni del Psg, -1 alla squadra cremonese in classifica e 150 euro di multa. Per mister Bizzoccoli, invece, si apre la prospettiva di un’inchiesta federale, nella quale verranno ricostruiti i fatti di domenica. «Dagli atti di gara risulta che l’arbitro ha deciso la sospensione definitiva della gara prima dell’inizio – si legge nel comunicato – Durante l’intervallo mentre era nello spogliatoio l’arbitro sentiva baccano provenire dalla zona adiacente e vedeva un assembramento tra i tesserati presenti e veniva informato dal dirigente della locale società che “l’allenatore del Marmirolo che in quel momento era oggetto di squalifica” entrato indebitamente nello spogliatoio avrebbe “colpito al volto un dirigente ed un calciatore della società PSG”. I fatti indicati non sono stati visti dal direttore di gara che tuttavia dopo un controllo non avendo riscontrato la presenza di estranei chiedeva alle società di riprendere la gara. Mentre la società Marmirolo si dichiarava disponibile la società PSG dichiarava la propria indisponibilità così come riportato da documento consegnato all’arbitro ed allegato al rapporto di gara dal quale risulta una descrizione dei fatti violenti, come significati dalla società PSG e la non disponibilità a proseguire la gara. Al direttore di gara non restava che sospendere definitivamente l’incontro. […] Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere le gare iniziate […] la società PSG ha quindi volutamente rinunciato a concludere la gara». «Indipendentemente da tutto la società Marmirolo ne esce a testa alta – dice il dirigente neroverde Davide Tornieri -. Con mister Bizzoccoli ci siamo presi una pausa di riflessione, visto l’accaduto: domenica non sarà alla partita».