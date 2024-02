Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura suona la nona. Espugna Broni e sale al quinto posto

Broni (Pv) Il MantovAgricoltura sbanca Broni e inanella la nona vittoria consecutiva per 54-58. Un match in salita, in cui le sangiorgine sono lungamente rimaste in svantaggio, contro una Logiman tra luci e ombre che alla fine non è riuscita a contrastare come avrebbe voluto l’assalto biancorosso. Con questi due punti le mantovane volano al quinto posto, agganciando proprio Broni a quota 22.

Parte subito in quinta la formazione pavese che non sbaglia quasi niente al tiro, allungando subito sul 7-4 che viene presto trasformato da Coser (nel primo quarto ha realizzato tre bombe da 3 su tre) in 10-4. Le sangiorgine provano a rientrare con Dell’Olio, ma Broni continua ad essere molto precisa al tiro e vola a +10. Nel finale Novati e Dell’Olio riescono a ridurre lo svantaggio a due soli possessi. Aumenta l’intensità difensiva delle mantovane che restano sempre in agguato non riuscendo però ad agganciare il pareggio, fino a quando provano a scappare le locali con il +12 firmato ancora da 3 da Coser. Le biancorosse si compattano ulteriormente e riescono a risalire la china con Fietta, Orazzo e Llorente: -7 alla pausa lunga. Un terzo quarto è complicato e in aperta discussione con il tabellone per entrambe le metà del campo; Bottazzi e Fietta trovano il -3, ma ancora una volta Broni con Molnar si rimette a +6. Ancora Orazzo, a cronometro fermo, e Fietta in solitaria riescono a riaccorciare a -2 che diventa pareggio sul 42-42, firmato sempre dalla play a 40 secondi dalla fine. Il primo vantaggio, dopo lo 0-2 iniziale, è firmato da capitan Llorente dalla lunetta. Nel finale Ianezic sblocca il punteggio per le sue trovando la tripla del controsorpasso sul 45 a 44. Nel quarto Llorente aggancia subito il pareggio dalla lunetta e Orazzo prova a scappare con un altro 2 su 2 ai liberi, ma Bonvecchio resta in agguato e trova nuovamente il 47 a 47, aprendo così una situazione di stallo piena di errori in entrambe le metà del campo. Poi le ospiti devono fare anche a meno di Llorente, out a causa di una caduta durante la lotta a rimbalzo, venendo sostituita da Novati che subito firma un personale 2+1 che serve l’allungo alle virgiliane, a cui seguono altri punti preziosi di Dell’Olio per il massimo vantaggio di San Giorgio. Ancora Dell’Olio punisce dall’arco da 3 e Cremona mette a segno il libero del 48-55. Le pavesi non sono però mai dome e Coser prova a dare l’elettroshock con una bomba da 3, che accorcia a -6 per le sue, Fietta non sbaglia dalla lunetta ed Orazzo a ruota segna l’uno su due che sigla il 51 a 58. A nulla servirà la tripla nel finale di Ianezic per il 54-58: per MantovAgricoltura è la nona vittoria di fila. Tornerà in campo sabato 10 alle 20.30 nella sfida casalinga contro il Costa Masnaga.