Come tradizione vuole, esposti in Sant’Andrea i Sacri Vasi

MANTOVA Si avvicina la Pasqua e come da tradizione ieri pomeriggio si è consumata in Sant’Andrea l’apertura dei Sacri Vasi. Ieri sera, invece, sempre in S. Andrea Azione liturgica nella Passione del Signore con la benedizione della città con i Sacri Vasi, presieduta dal vescovo.Oggi alle 8 in Duomo il vescovo presiede la celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi del Sabato Santo. Alle 21 nella basilica concattedrale di S. Andrea solenne Veglia Pasquale, nel corso della quale il vescovo amministra i sacramenti dell’iniziazione cristiana a tre catecumeni. Domani alle 11.30 in duomo Eucarestia nella solennità di Pasqua, presieduta dal vescovo.