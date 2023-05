Gonzaga – Per l’intraprendenza e l’altissimo senso civico, encomio al carabiniere Marco Galeotti

Gonzaga «Per l’intraprendenza, l’intelligenza, il coraggio, la lucidità adoperati allo scopo di salvare una vita affrontando una situazione di estremo pericolo. Per aver dimostrato un altissimo senso civico, essendo intervenuto nonostante fosse fuori servizio». Con queste parole domenica sera, in teatro comunale a Gonzaga, il sindaco Elisabetta Galeotti ha consegnato al giovane carabiniere originario di Bondeno Marco Galeotti e protagonista dell’eroico gesto di salvataggio, avvenuto diversi mesi fa di un anziano rimasto intrappolato tra le fiamme della sua abitazione, a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, un encomio per l’atto compiuto. Una cerimonia avvenuta di fronte alla cittadinanza, alle istituzioni e all’Arma dei carabinieri, volta a onorare e ringraziare il servizio spesso rischioso operato dalle stesse forze dell’ordine.