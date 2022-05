Calcio Prima Categoria – Play off: Gonzaga, lo 0-0 col Porto vale il pass

GONZAGA Nervi saldi e self-control. Grazie a queste componenti il Gonzaga accede meritatamente al secondo turno dei playoff, dove incontrerà la Serenissima. Un grande e fragoroso applauso spetta però anche alla contendente della sfida di ieri, il Porto, che ha ben figurato al cospetto di un undici solido e ben disposto in campo. La gara, complice la posta in palio altissima, non è stata certamente spumeggiante ma ha comunque regalato qualche emozione al pubblico presente, specialmente nella seconda frazione. L’inizio del match è scandito da un botto assordante esploso fuori dall’impianto, si parte. I cittadini fanno possesso e gestiscono le operazioni mentre il Gonzaga agisce di rimessa ed è più pericoloso. Dopo un paio di tentativi di Buzzi è Guidi ad avere il pallone buono per sbloccare la sfida ma, davanti a Modena, aggancia approssimativamente. Al 21’ Buzzi, direttamente da rimessa laterale, gira di testa ma Giavara è prontissimo e respinge sulla traversa. Sul finire di tempo Riga, da poco entrato, cincischia negli ultimi metri poi all’ultimo respiro Guidi incrocia da fuori, palla alta di pochissimo. Nella ripresa ancora locali vicinissimi al gol in tre circostanze con Angeli, Touray e Riga (in questo frangente prodigioso nuovamente Giavara) poi al 61’ un brivido corre lungo la schiena del pubblico di fede biancazzurra; Guidi lavora ottimamente un pallone in area, scarta tre uomini e piazza con Modena che, inerme, accompagna il pallone fuori di un nulla con lo sguardo. All’80’ ultimo brivido col piazzato di Beninca con Modena che risponde ancora presente. Sarà una finale a tinte biancazzurre.