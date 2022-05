Ciclismo femminile – Memorial Coffani: a Gazoldo s’impone Maria Acuti

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI La prima tappa della challenge rosa “Dalla Postumia al Mincio”, svoltasi ieri a Gazoldo degli Ippoliti nell’ambito del 20° Memorial Alberto Coffani, ha incoronato la mantovana Maria Acuti della Valcar, tra le esordienti, e la brianzola Camilla Bezzone del Cicli Fiorin, per le allieve.

Vanno segnalati anche i piazzamenti di Marina Filimon del Gioca in bici Oglio Po, 6ª tra le allieve; Irene Ferrari sempre del team viadanese giunta 9ª tra le esordienti del 1° anno; e la compagna di squadra Gloria Vezzosi 3ª tra le esordienti del 2° anno. Tutte hanno confermato come il ciclismo femminile mantovano sia in grado di esprimere talenti interessanti.

Come previsto, la manifestazione gazoldese perfettamente coordinata dai dirigenti del Pedale Castelnovese con in prima fila il presidente Renato Moreni ha risposto a pieno alle attese degli sportivi.

Sulla linea di partenza della prima gara si sono presentate una sessantina di esordienti che, una volta abbassata la bandiera a scacchi da parte del primo cittadino gazoldese Nicola Leoni, hanno fatto comprendere che lungo i 24 km previsti non vi sarebbero stati momenti di stanca. Nel finale lo sprint di gruppo ha premiato la caparbietà della campionessa italiana, ovvero l’ostigliese Maria Acuti che si è posta alle spalle Giada Cattani dello Ju Green e Viola Invernizzi del Team Serio.

Medesimo copione lo hanno proposto le allieve, una sessantina al via. Lo sprint conclusivo ha consegnato il successo a Camilla Bezzone che si è posta alle spalle nell’ordine Anita Baima del Ciclio Fiorin e Arianna Giordani del Cg Vo2. Al fianco degli organizzatori vi erano ieri mattina anche il presidente provinciale Fci Fausto Armanini e il suo vice Lido Baracca.