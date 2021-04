Calcio a 5 serie A – Mantova, mirino sul Petrarca. E un occhio alle semifinali di Coppa Italia

Mantova Giovedì si sono disputati i quarti di finale di Coppa Italia che hanno decretato le quattro contendenti che si sfideranno quest’oggi in semifinale: Italservice Pesaro-Lido di Ostia (ore 16) e Feldi Eboli-Acqua&Sapone (20.45). Ma in casa Saviatesta tiene banco ovviamente il campionato e la volata per non retrocedere. Quando manca infatti una giornata alla fine della regular season, conosciamo i nomi delle otto squadre qualificate ai play off, ma in coda non tutto è deciso. I biancorossi sono quart’ultimi con 27 punti e giocheranno l’ultimo match sabato 1 maggio a Padova col Petrarca: per salvarsi senza fare i play out dovranno scavalcare almeno una tra Lido di Ostia e Real San Giuseppe, appaiate a 28. I laziali affronteranno in casa Matera nell’ultima partita di campionato, con qualche fatica in più rispetto ai biancorossi che non giocano un match ufficiale dal 3 aprile. Per i campani, invece, l’ultimo ostacolo è il Genova fanalino di coda, che mercoledi recupererà la partita con l’Eboli e in teoria può ancora evitare la retrocessione diretta. Il Colormax è spacciato, mentre l’Aniene nella migliore delle ipotesi farà i play out.

«Quella col Petrarca – osserva mister Jeffe – è una sfida importante per il nostro futuro: sappiamo ciò che dobbiamo fare e che il nostro destino dipende principalmente da noi stessi. Stiamo lavorando sodo per concludere questa stagione al meglio e per evitare di farci trovare impreparati».