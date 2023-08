Il Comune di Sabbioneta risarcisce la ditta Sailing Tour per 5mila euro

Sabbioneta Il Comune di Sabbioneta risarcirà 4mila e 958,21 euro alla ditta Sailing Tour di Fiorenzuola d’Arda, che ha gestito il trasporto scolastico nell’annualità 2019-2020. Già a maggio del 2020 era stato istituito un fondo di 20 milioni di euro destinato ai Comuni, per ristorare le imprese di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Sabbioneta in prima battuta aveva chiesto l’assegnazione di 33mila e 963,35 euro, rettificati poi nel 2021 in 30mila e 875,80. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili alla fine ha riconosciuto solo 4mila e 972,92 euro, ridotti a fine 2022 in 4mila e 958,21 euro. La liquidazione avrà luogo entro fine anno. I fondi saranno presi dall’avanzo di amministrazione vincolato dell’anno 2022, così da andare a chiudere la partita con la ditta che era stata incaricata del trasporto scolastico prima dell’avvento dell’emergenza sanitaria. (ub)