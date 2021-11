Calcio Promozione – Il Suzzara non sfonda: con la Bagnolese è 0-0

BAGNOLO MELLA (Bs) Finisce con un nulla di fatto la sfida tra Bagnolese e Suzzara; il risultato, giusto per quanto visto in campo, lascia le due squadre appaiate ai confini della zona play off. Sotto una pioggia insistente e un campo che si è fatto sempre più pesante con il passare dei minuti, le formazioni hanno dato vita a una partita intensa, vivace e combattuta, ma praticamente priva di grandi emozioni da gol. Meglio i mantovani nel primo tempo, quando si sono fatti preferire sul piano atletico e del controllo del gioco. Nella ripresa i neroverdi hanno assunto maggiore determinazione e, pur senza minacciare seriamente la retroguardia avversaria, sono stati più lineari nella costruzione delle azioni e maggiormente efficaci in zona offensiva.

Al 4’ Sabaini svetta in area sulla punizione di Marangi ma la conclusione di testa è debole e Portesi controlla facilmente. Al 7’ risposta dei locali con una botta di Grandi dal limite che diventa un assist per Grumi il cui tocco, a due passi dalla linea di porta, viene bloccato a terra dal riflesso felino di Zapparoli. Nel finale di tempo due sussulti delle zebrette, nati da calci piazzati di Marangi; al 44’ Vincenzi rischia di concedere il bis dopo la rete di sette giorni fa alla Pavonese, mentre al 46’ è Giarruffo, sempre di testa, a sfiorare la traversa.

Nella ripresa i bresciani sembrano più convinti e prendono in mano le redini del centrocampo. Al 51’ la punizione di Zanola poco fuori l’area di rigore finisce alta non di molto, stessa sorte per un altro piazzato, sempre calciato dal dieci bresciano, al 68’. Due minuti dopo è il neo-entrato Serenghi a provarci da lontano, ma la conclusione non impensierisce Portesi. Ultime due occasioni, una per parte, nei minuti finali; all’84’ incornata troppo soft di Grumi su cross di Tortelli dalla destra, all’89’ Mortari calcia dalla distanza trovando la pronta risposta dell’estremo bresciano che strozza in gola l’urlo liberatorio dell’ex Governolese e Gonzaga. Peccato.