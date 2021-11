Tamburello – Cereta chiude un 2021 super

VALEGGIO SUL MINCIO (Vr) La società mantovana del Cereta, presieduta da patron Luigi Bertagna, sabato scorso all’Hotel ristorante Eden di Valeggio ha organizzato la serata di gala per festeggiare la conclusione della stagione agonistica. Una stagione che ha visto il club per ben 7 volte conquistare allori di interesse nazionale tra indoor e open giovanile e serie B. Durante la serata vi sono stati alcuni interventi delle autorità: per l’Amministrazione di Volta Mantovana era presente il vice sindaco e assessore allo sport Elena Bertellini che ha portato i saluti del Comunee ha elogiato la società Cereta per i traguardi raggiunti in questa stagione. Si sono susseguiti gli interventi del presidente regionale Enzo Cartapati e il consigliere nazionale Benhur Tondini che oltre a ringraziare la società hanno sottolineato l’importanza del settore giovanile per il movimento: «Importante è avere la formazione di alto livello, ma se al fianco non costruisci il futuro, tutto ha una fine». Al momento conviviale era presente anche l’ex azzurro e giocatore della Roma Damiano Tommasi, da sempre vicino al mondo del tamburello, anche per averci gioccato in gioventù. Durante la serata sono state ringraziate e premiate simbolicamente le ragazze e i ragazzi delle varie categorie.