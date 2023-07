Rugby Serie A Elite – Il presidente Arletti: “I giovani saranno la forza del Viadana”

Viadana Il presidente Giulio Arletti è soddisfatto della campagna di rafforzamento del Rugby Viadana. «Si sta creando un bel gruppo – afferma – non è un mistero che noi cerchiamo giocatori emergenti, motivati, che hanno fame di rugby. Certamente significativi sono i ritorni di Boschetti e Ciofani, personalmente guardo con curiosità all’arrivo di Luccardi, che qui a Viadana è in cerca di riscatto, e ai tanti giovani che troveranno posto in prima squadra e che avranno quindi l’occasione per mostrare il loro valore e il loro talento nel massimo campionato. Perchè un conto è giocare a livello giovanile, un altro è mettersi alla prova nel senior. Per questi ragazzi si tratta di un’importante base di partenza per crescere sul piano della tecnica e dell’esperienza, ma dovranno sacrificarsi parecchio. Al momento, come dicevo, vedo un gruppo ben allineato e questo fa ben sperare. Molto importante sarà, naturalmente, il ruolo e il compito che dovrà svolgere lo staff tecnico. Così come sarà una risorsa fondamentale la squadra dei Caimani, neopromossa in serie A, per dare la possibilità ai nostri ragazzi di avere più minutaggio. Va detto però che la campagna acquisti non si è ancora conclusa, ci saranno altri innesti».