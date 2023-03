Calcio Promozione – La Gove si illude con Mazzocchi, Asola salvato dal “solito” Chitò

ASOLA Un derby dai due volti quello dello “Schiantarelli”, bloccato nel primo tempo e frenetico nella ripresa. Alla fine ne è uscito un 1-1 che, manco a dirlo, accontenta maggiormente i padroni di casa; la Gove, nonostante il decimo risultato utile consecutivo, mastica ancora amaro poichè ad un quarto d’ora dal termine si trovava avanti di una marcatura. Tante le novità alla lettura delle formazioni con mister Mutti che si gioca la carta Basso (terzino classe 2004) sull’out di destra con Frigo Favalli dirottato sull’altro lato del campo. Si parte subito forte. Al 3’, dopo un corner di Bovi, Omoregie rischia il più classico degli autogol “sbucciando” malamente un pallone ben trattenuto da Bertolani. Cinque minuti dopo Mazzocchi scalda i guantoni di Marcolini, che salva dopo un’amnesia difensiva, ma al 39’ sarà proprio lui a combinare la frittata che spiana la strada al vantaggio ospite non trattenendo in presa alta una punizione, forse disturbato da Omoregie: l’attaccante scarica per Mazzocchi che dai 25 metri, insacca con un preciso tocco sotto. I secondi quarantacinque minuti sono decisamente più spumeggianti e le occasioni da gol fioccheranno. Dopo la volèe di Mazzocchi inchiodata sulla linea di porta dal portiere asolano, la girandola di emozioni viene aperta da Buonaiuto che, dal vertice destro dell’area di rigore, al 53’, rientra incrociando sul primo palo trovando il miracolo di Bertolani. Bertuol al 64’ non inquadra lo specchio con un bel destro secco e al 74’ l’equilibrio del match viene ripristinato. Il neo entrato Torreggiani duetta con Chitò proponendo un filtrante troppo ghiotto da non tramutare in rete per l’ex Castellana: 1-1 e palla al centro. Tre minuti dopo ancora Chitò a giro sul secondo palo (eccezionale Bertolani), poi all’80’ Bertuol sbatte sul petto di Marcolini, bravo a chiudergli lo specchio a tu per tu. All’85’ altra prodezza dell’uno ospite che neutralizza il tocco sottoporta di Burato ma l’occasionissima, al 95’, capita sui piedi Gijnai che a porta sguarnita ma leggermente defilato, non approfitta dell’invito di Mazzocchi calciando alto sopra la traversa.

RISULTATI

Marmirolo-Borgosatollo 4-1

Pro Palazzolo-Castellana 2-2

Pavonese-Cellatica 1-1

Asola-Governolese 1-1

Lodrino-Orceana 2-1

Nuova Valsabbia-San Lazzaro 1-0

La Sportiva Ome-Vighenzi 0-0

Suzzara-Voluntas Montichiari 1-2