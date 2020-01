Clandestino e pregiudicato, rimpatriato 37enne marocchino già gravato da due decreti di espulsione

MANTOVA Clandestino e prluripregiudicato allontanato dal territorio nazionale. Nel pomeriggio dell’altro ieri C.C., cittadino marocchino di 37 anni, irregolare in Italia è stato identificato e accompagnato negli uffici della questura dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere, in quanto lo stesso, all’atto dei controlli effettuati dai militari è risultato avere a proprio carico 2 ordini di espulsione, non ottemperati, nonchè numerosi precedenti penali, tra i quali produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina impropria, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, immigrazione clandestina, lesioni personali, guida senza patente e introduzione clandestina in luoghi militari. Il questore Paolo Sartori, dopo averne attentamente valutato la posizione irregolare sul Territorio Nazionale dello straniero ed il relativo “curriculum criminale” , ha provveduto ad emettere nei confronti dello stesso un decreto di accompagnamento immediato alla frontiera; lo straniero, pertanto, è stato scortato immediatamente dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della questura all’aeroporto di Milano Malpensa, e subito imbarcato su un volo per Casablanca. A causa della sua indole violenta e reattiva, si è reso necessario farlo scortare fino a destinazione a bordo dell’aeromobile da personale specializzato della Polizia di Stato.