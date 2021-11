Calcio – Riga, il bomber rivelazione del Gonzaga: “Gruppo al top Salviamoci e poi chissà…”

GONZAGA E’ il trascinatore del Gonzaga: Francesco Riga, classe 2000, cresciuto nelle giovanili degli aquilotti, ha totalizzato 7 reti in questo primo scorcio di campionato, mettendosi alle spalle tanti altri attaccanti ben più blasonati. Due di queste hanno deciso il derby del Boschetto col Curtatone. «Quest’anno la sfortuna mi ha dato un po’ di tregua – spiega – perché negli ultimi tre anni ho sempre finito la stagione a novembre. In una circostanza mi è capitato un incidente con frattura al femore, poi la pubalgia, poi ancora il Covid… incrociando le dita, il mio primo obiettivo è chiudere il campionato. Dando una bella mano al Gonzaga, ovvio». Con un occhio anche alla doppia cifra: «E’ vero, mancano solo tre gol, ma è meglio non dirlo troppo forte. Mi impegno negli allenamenti e in partita senza pensare troppo ai numeri».

Un Gonzaga che ha ripreso a marciare a novembre (quattro vittorie consecutive) dopo un ottobre orribile: «Ci hanno frenato le assenze per infortunio di diversi giocatori importanti, come Eddaoudi e Buzzi». A proposito di Buzzi, meno male che c’è Riga: «E’ un grande giocatore, ho imparato molto a livello calcistico da lui. Tra noi non c’è concorrenza, ci aiutiamo per il bene della squadra». Un gruppo che è cresciuto con la società aquilotta: atleti come lo stesso Francesco, Angeli e i Barbieri hanno fatto la trafila in biancazzurro. «Siamo molto uniti, uno dei nostri segreti è il gruppo».

Due gol anche domenica contro il Curtatone, in quello che si è trasformato, classifica alla mano, in una sfida play off. Ha impressionato l’opportunismo di Riga, pronto a sfruttare due indecisioni del portiere avversario: «E’ andata bene, perché la partita è stata ricca di capovolgimenti di fronte. Adesso siamo risaliti in graduatoria e 22 punti sono un bel traguardo, arrivati a questa fase. Ma l’obiettivo primario resta la salvezza». Mancano solo 8 punti, secondo le proiezioni. Ma Riga insiste: «Prima raggiungiamo quella quota, poi potremo divertirci. Restiamo umili, prendiamo quello che viene con serenità». Sagge parole.

Domenica prossima sfida al Castelvetro, reduce da tre vittorie di fila: in sostanza si incontreranno le due compagini più in forma. «E noi siamo tornati imperforabili – sottolinea Riga – con tre clean sheet di fila. Dovremo stare attenti, è un’avversaria da prendere con le molle».