Dalla Coldiretti un riconoscimento all’Avis di Quistello

QUISTELLO Nel corso dell’ultima edizione del convegno di Quistello, organizzato come ogni anno da Coldiretti Mantova in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, andata in archivio con un positivo riscontro di pubblico, ha fatto seguito un momento che da sempre caratterizza questa iniziativa. Durante il convegno, moderato dal fotografo giornalista Gianni Bellesia, Roberto Siliprandi, presidente della sezione quistellese della Coldiretti, come ogni hanno ha donato una statua di Sant’Antonio ad istituzioni od associazioni del territorio, che particolarmente si sono distinte per il bene della comunità, Non un premio, come hanno sottolineato gli stessi organizzatori, Roberto Siliprandi e Mauro Piva, ma un modo per dare risalto al lavoro silenzioso ma molto importante di tanta gente che si impegna per il territorio..

Quest’anno sono state due le statue consegnate, rispettivamente alla sezione AVIS di Quistello, ricordando in tal modo anche i settant’anni dalla nascita della stessa associazione a Quistello, mentre l’altra è stata consegnata all’Ordine dei Medici della città di Mantova. Nella foto a corredo dell’articolo il momento della consegna alla presidente della sezione Avis, Cristina Viaro.