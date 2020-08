Calcio, gli ex Mantova – Altinier all’Arzignano di Spinale. Pavesi guiderà la Cremonese Primavera

MANTOVA L’ex attaccante del Mantova Cristian Altinier è pronto a ritornare in campo. Il bomberino di Cerese, dopo la separazione dal club di viale Te, è un nuovo giocatore dell’Arzignano. Le quotazioni sul suo approdo in gialloazzurro erano risalite nella giornata di giovedì e nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità. Subito dopo l’annuncio della sua mancata riconferma, molte società ci hanno provato. Tra queste anche qualche mantovana come la Governolese. In terra vicentina, Altinier ritrova un suo ex compagno, bandiera del calcio biancorosso: Manuel Spinale. Questa volta in versione allenatore. Con “Pitbull” tante annate importanti in riva al Mincio, vissute tra delusioni iniziali e tante gioie nei campionati di Serie B. Dopo l’addio al Mantova, Altinier non ha mai nascosto la voglia di continuare a giocare ancora. All’età di 37 anni si cimenterà in una nuova sfida. L’Arzignano arriva dalla retrocessione in Serie D, dopo i playout dello scorso giugno. Il club gialloazzurro però, tre giorni fa, ha depositato la domanda di riammissione in Serie C e chissà che Altinier debba di nuovo giocare contro il “suo” Mantova. Spinale, da allenatore del Legnano, lo ha già battuto e Altinier ha già segnato da ex. Il precedente è già andato in scena dunque e ora bisogna solo attendere di conoscere il destino dei vicentini.

Ha trovato squadra anche l’ex allenatore delle giovanili del Mantova e del Brescia, Elia Pavesi. Il promettente tecnico mantovano, dopo l’esperienza nelle rondinelle, da ieri è infatti il tecnico della Primavera della Cremonese.