Calcio Seconda Categoria – Ghirardi non si nasconde: “Questa Nac può vincere il campionato”

CURTATONE Dopo la cocente delusione, per la retrocessione in Seconda, il Curtatone vuole subito ripartire da protagonista. Ha tanta voglia di ripartire mister Ermes Ghirardi: «La scorsa stagione si è conclusa malamente dopo una rincorsa coraggiosa per agguantare la salvezza – afferma il tecnico – . L’obiettivo era raggiungibile ma siamo inciampati sul traguardo. Non sono bastati i 25 punti nel girone di ritorno, un ritmo da play off, per salvarci. C’è grande rammarico, ma dobbiamo trasformare la delusione nella molla per riconquistare la Prima». «Abbiamo riconfermato il 90% della rosa: non ci nascondiamo, puntiamo a vincere. Avremo di fronte almeno due dirette concorrenti come la Dinamo ed il Castellucchio. I gonzaghesi stanno spendendo tanto per puntare in alto, mentre i bianconeri, pur senza colpi a effetto, potrebbero essere lì con le migliori, perché Rossetti è un mago di questa categoria». Il bilancio sul mercato è, secondo Ghirardi, positivo: la Nac è pronta a dare l’assalto. «Come dicevo prima, è rimasta la maggior parte dei giocatori per centrare la Prima. L’addio di Meloni è stato colmato con l’arrivo di Boukaroua, poi sono rientrati Chiapparo, Ferretti e Governi, è arrivato inoltre Regattieri. Per quanto riguarda le uscite, ci hanno salutato anche Martinetti, Zancoghi, Bassi, Ferri e Serenghi».

«Abbiamo corretto lievemente una rosa competitiva già lo scorso anno – conclude il tecnico – che nel ritorno ha fatto un gran risultato. Adesso mi aspetto che si possa ripetere quanto di buono visto nel 2023. Avevamo bisogno di un centravanti di stazza e abbiamo preso uno dei migliori: Kamal è un ragazzo che conosco da anni, ha anche grandi doti tecniche. Speriamo che confermi le prestazioni degli ultimi anni, dove ha segnato valanghe di gol».