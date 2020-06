Lega Giovani protesta contro il ministro Azzolina

MANTOVA Anche la Lega giovani Mantova aderisce alla protesta lanciata dalla Lega giovani federale contro il ministro della Pubblica istruzione Lucia Azzolina a seguito della «mala gestione» dell’emergenza Covid-19 per scuole e studenti. È stato posizionato uno striscione in prossimità di alcuni istituti superiori della città che recita: «Caos e incompetenza, ministro Azzolina fatti tu l’esame di coscienza». «Lo stato di confusione in cui versa il sistema scolastico italiano è evidente – rimarcano i giovani esponenti del Carroccio -. La Lega ha presentato numerose interrogazioni in Parlamento per porvi rimedio, ma nemmeno si sono degnati di visionarle. Vogliamo rispetto per gli studenti e le loro famiglie, ma soprattutto per quei ragazzi che tra poche settimane affronteranno l’esame di maturità senza uno straccio di direttiva». In effetti è tangibile la preoccupazione tra gli studenti; tanti maturandi sono rimasti perplessi dai tempi e le modalità con cui sono state annunciate le date e quello che sarà lo svolgimento dell’esame. Per non parlare dell’esame di terza media per il quale è stato palesato grande malcontento anche da parte dei docenti. (ma.vin)

(allego foto)